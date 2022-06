Una domenica in cammino alla scoperta dell'area ambientale dei Bozi

Sarzana (La Spezia) 16 giugno 2022 - Una bella passeggiata nell’area naturalistica dei Bozi di Sarzana in compagnia dell’associazione culturale “Il Gabbiano”. Il ritrovo è previsto domenica mattina alle 9 per andare alla scoperta di natura e storia in un’oasi naturale alle porte della città, in un’area umida tra le più estese di ttta la Regione Liguria e non a caso classificata dall’Unione Europea quale sito di importanza comunitaria. Lungo il percorso sono presenti pannelli tematici illustrativi delle caratteristiche ambientali e storiche. L’escursione si svolgerà prevalentemente in piano, su stradelli a fondo naturale e su sentiero, per cui sono necessari abbigliamento e scarpe comode e una borracci con acqua potabile. Sono raccomandati vestiti con colori poco evidenti e può essere utile anche un binocolo per l’osservazione dell’avifauna. La guida ambientale è Andrea Pucci e la camminata è di poco più di due ore con ritrovo alle 9 nel parcheggio dell’area Gerardo.