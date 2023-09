’Un solo mare per tutti’, progetto per bambini col campione di wind surf

Il mare come messaggio di aiuto e solidarietà. E’ passato anche dallo stabilimento balneare "Arcobaleno" al molo di Fiumaretta nel territorio di Ameglia il progetto "Un solo mare per tutti". Ad accogliere il campione mondiale di windsurf Matteo Iachino oltre ai rappresentanti della scuola di sport acquatici Kau Kau Club tanti bambini ai quali il progetto è destinato. Infatti si è trattato della tappa dell’iniziativa itinerante organizzata dall’associazione "Porto dei piccoli" con la collaborazione di Ita140, Tirreno Power, Yacht Club Italiano. Un progetto sostenuto dalla presenza di Matteo Iachino, campione mondiale di windsurf e Champion del Porto dei piccoli, che esattamente un anno fa si è reso protagonista della traversata dalla Liguria alla Corsica. Al centro del progetto il rispetto verso il mare e l’ambiente marino spiegato grazie a laboratori di biologia marina e di sostenibilità ambientale e attraverso lo sport. I bambini hanno partecipato a tre diversi laboratori dal titolo: Scopriamo la spiaggia; Plastic Art; e Io e le onde. In quest’ultimo il protagonista è stato proprio Matteo Iachino. L’iniziativa ch si è svolta in vaerie zone della Liguria ha riservato particolare attenzione ai ragazzi in stato di fragilità, ospiti delle case famiglia del territorio o in cura presso le strutture ospedaliere locali delle Province della Spezia e di Massa Carrara. Bambini di cui il Porto dei piccoli si prende cura quotidianamente insieme agli oltre 20 mila ragazzi con fragilita` seguiti dall’associazione in tutta Italia, offrendo circa 30 mila ore gratuite di attività multidisciplinari.

Nella foto: un momento dell’iniziativa ’Un solo mare per tutti’ organizzata allo stabilimento balneare Arcobaleno di Fiumaretta