Un nuovo nido a Romito Magra. In arrivo 720mila euro dal Pnrr: "Sarà pronto entro due anni"

Romito Magra presto potrà contare su un asilo nido. La frazione più popolosa del Comune di Arcola, che conta cinquemila abitanti, finalmente potrà accontentare le famiglie che necessitano di un luogo sicuro per i loro piccoli, ma che andrà anche a soddisfare le richieste provenienti ogni anno da comuni limitrofi. Richieste che un solo nido – quello operativo del ponte di Arcola che ospita 24 bambini – non riesce ad appagare in pieno. Un progetto importante, quello che è stato annunciato durante l’ultimo consiglio comunale, che di fatto raddoppierà l’offerta in età prescolare e che dovrebbe diventare, nel giro di due anni, una realtà. L’amministrazione comunale arcolana infatti ha ricevuto una comunicazione circa l’ottenimento di una fetta consistente di risorse dal Pnrr – per un totale di 720mila euro – che prossimamente, con la modifica del piano delle opere pubbliche, saranno messe a bilancio. Una cifra che certamente sarà utile al potenziamento dell’offerta formativa e senza dubbio al la realizzazione di un nuovo asilo nido adiacente al plesso già esistente di Romito.

Due anni di tempo in cui il Comune lavorerà – anche se l’iter progettuale non è ancora stato avviato – per la nuova struttura, consentendo alle famiglie di iscrivere i piccoli non solo ad Arcola. Diversi passi avanti fatti sul tema scuole, un argomento caro al Comune di Arcola, con un altro tassello che si aggiunge ad un progetto anche di restyling di tutti i plessi. Nel novero dei punti messi a segno infatti ci sono infatti anche il recupero della palestra Guido Rossa, che è in uso anche scolastico, il trasporto gratuito per tutti gli studenti e, grazie ad un lavoro capillare portato avanti dalla sindaca Monica Paganini e dall l’assessore Sara Luciani, anche l’ottenimento del tempo pieno alle stesse scuole di Romito, con il servizio mensa. "Quella del nuovo nido a Romito è un’offerta importantissima per il territorio – ha spiegato in consiglio comunale il vicesindaco, assessore al bilancio e alle politiche familiari Gianluca Tinfena – e in linea con la certificazione ricevuta da Arcola come Comune amico delle famiglie". All’interno della variazione di bilancio sarà inserita una somma in aggiunta di 20mila euro in più sul capitolo delle progettazioni proprio per poter affidare la progettazione esecutiva che darà l’avvio a questo importante obiettivo.

In aiuto alle famiglie il Comune di Arcola, lo ha spiegato Tinfena, è riuscito anche a mantenere l’apertura estiva del nido al Ponte, grazie ad un maggiore trasferimento di risorse statali, oltre 22mila euro, e al quale hanno aderito tredici famiglie del territorio, che hanno potuto contare su uno sgravio dal momento che la copertura di metà costo della retta viene pagata dal Comune.

Cristina Guala