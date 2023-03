Un libro di Irene Renei E mimose nei borghi

L’otto marzo a Vezzano prende il via oggi con una serie di iniziative che si terranno nell’arco della giornata e promosse dall’ amministrazione comunale. Si inizia alle 9 con il sindaco Massimo Bertoni e l’assessore Nadia Lombardi che interverranno alla fabbrica "MG Srl" di Piano di Valeriano, per incontrare le dipendenti e sostenere la parità di genere e le pari opportunità nel mondo del lavoro. A seguire un incontro itinerante con le donne del paese per omaggiare le cittadine con un rametto di mimosa, a partire dalle 9,30 a Piano di Valeriano, alle 10.15 a Bottagna, alle 11 a Buonviaggio, alle 11.40 a Valeriano, alle 15 in Piazza Centi a Vezzano Capoluogo, alle 15.20 in Piazza del Popolo, alle 15.50 a Fornola, alle 16.20 ai Prati, alle 17 a Corea. Mentre alle 17.30 l’assessore alla Cultura Ilenia Orlandi organizza nella sala Civitico di Vezzano capoluogo la presentazione del libro "Dieci tazze a colazione" di Irene Renei.