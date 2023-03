Un geometra per il Pnrr Contratto di 24 mesi

Il Comune assumerà un istruttore tecnico a tempo determinato part-time al 50%, con i fondi del Pnrr, per 24 mesi con possibilità di proroga per la durata di attuazione del progetto fino al 31 dicembre 2026. Domanda entro il 15 aprile, prova di esame il 20 aprile. La selezione è riservata a geometri diplomati o a laureati in materie tecniche quali architettura, ingegneria civile e ambientale, pianificazione territoriale e urbanistica. Ulteriore titolo di partecipazione è l’aver maturato un’esperienza di attività nella pubblica amministrazione in campo tecnico per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. Le domande da redigere secondo lo schema pubblicato sul sito www.comune.arcola.sp.it possono essere presentate al protocollo del comune, inviate via Pec a personale all’indirizzo [email protected] o spedite per raccomandata con avviso di ricevimento. Retribuzione annua di 10.696 euro più tredicesima, per uno stipendio netto mensile di circa 860 euro. Info: geometra Paolo Boicelli o ufficio personale 0187 952813.