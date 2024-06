Un concerto barocco con Francesco Cera

La chiesa parrocchiale di San Francesco a Lerici, organizza per stasera alle 21.15 – con il patrocinio del Comune – un concerto dal titolo ‘Il Barocco tra Spagna e Francia’. Protagonista di questo primo di tre appuntamenti musicali ad ingresso gratuito è l’organista e clavicembalista Francesco Cera, che siederà all’organo Nicomede Agati del 1841, restaurato nel 2023 dalla ditta Puccini. Il programma spazierà dalle musiche degli spagnoli Correa de Arauxo, Bruna e Cabanilles al gusto francese di Louis e Francois Couperin, e Marchand. Cera, clavicembalista e organista, è apprezzato interprete della musica antica, in modo particolare del repertorio tastieristico italiano tra ‘500 e ‘700 e come direttore di musica vocale. Allievo di Luigi Ferdinando Tagliavini e di Gustav Leonhardt, nel 1991 è entrato nell’ensemble Giardino Armonico, col quale ha inciso per Teldec e tenuto concerti in tutta Europa. Nel 1996 ha fondato l’Ensemble Arte Musica, specializzato nella musica vocale italiana, col quale ha interpretato opere profane e sacre di Monteverdi, Gesualdo, Luzzaschi, D’India, Stradella, fino a cantate del Settecento napoletano. La zona a traffico limitato è in vigore a Lerici dalle 10 alle 18,30 e dall’1 alle 5.