’Un autunno d’agosto’ a Luni Emozioni e storie con Agnese Pini

Un viaggio nel tempo per conoscere la storia ma anche scoprire lati nascosti della propria esistenza. Un cammino a ritroso regala emozioni ma può far emergere situazioni dolorose come quelle raccontate da Agnese Pini nel romanzo dal titolo ’Un autunno d’agosto’. La direttrice di Qn-La Nazione Agnese Pini e il suo libro di grande successo di critica hanno accompagnato l’iniziativa organizzata da Anpi sezione di Luni nella gremita sala consigliare del Comune di Luni alla presenza dell’autrice Agnese Pini, il sindaco Alessandro Silvestri, Francesco Pietrini (presidente dell’Associazione nazionale partigiani) e Silvia Tavarini consigliera comunale con delega alla memoria che ha dialogato con la direttrice. Il libro ha riacceso un faro sulla strage di San Terenzo Monti, il paese dove nell’estate del 1944 le truppe nazifasciste trucidarono 159 abitanti. Si salvò soltanto Clara la bambina di sette anni che si finse morta e che apre il viaggio di Agnese Pini.