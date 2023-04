Un anno e mezzo fa ’cancellato’ l’edificio a destinazione ricettiva del progetto Laurina

di Anna Pucci

Era l’agosto 2021 quando da Palazzo Roderio arrivò l’annuncio: l’assessore Barbara Campi e la giunta rivendicavano "con soddisfazione un altro importante risultato sul progetto ex Laurina che aveva sollevato non poche perplessità e polemiche tra i cittadini e i comitati, condivise dalla nostra giunta, che da tempo temevano una nuova cementificazione di via 8 Marzo attraverso il completamento dell’intervento autorizzato dalla precedente amministrazione". Il riferimento era a un nuovo edificio di 5 piani: 1.070 metri quadrati a destinazione ricettiva, 200 a commerciali e 65 direzionali per un totale di 1.335 mq e parcheggio pubblico interrato. Un progetto che la giunta Ponzanelli ha deciso di cancellare firmando un accordo con Laurina srl e aquisendo l’area di 930 metri quadrati per farne un parcheggio da 30 posti auto.

A quell’annuncio replicò Roberto Bottiglioni, ex assessore all’urbanistica del centrosinistra: un albergo in centro a Sarzana, città turistica, non sarebbe stato male – è la sintesi del suo intervento –, sono altri, semmai, i rischi di cementificazione del territorio sui quali sarebbe bene che l’amministrazione aprisse a un confronto pubblico. Ad esempio, l’ipotesi di consentire la realizzazione di una senior house nell’area del borgo storico di Marinella. Secondo Bottiglioni c’era poco da cantar vittoria: "Quel parcheggio pubblico a raso lungo via 8 Marzo nasce solo perchè la proprietà, mediante convenzione, si era da anni obbligata con la giunta Cavarra ad attuarlo a sue esclusive spese. E nel caso avesse deciso di costruire l’albergo, si era impegnata a mantenere comunque il parcheggio pubblico, interrandolo". L’eliminazione dell’offerta alberghiera era "un evidente danno per la città".

Ma l’amministrazione, all’epoca, la pensava diversamente, tant’è a novembre la maggioranza approvò in consiglio comunale (astenuta Italia Viva, contrari Pd e M5s) il via libera all’operazione: albergo cancellato, acquisizione, a titolo gratuito, dell’area di proprietà della Laurina srl di via 8 marzo per farne, a spese del Comune, un parcheggio pubblico da 30 posti.

Adesso il cambio di rotta, auspicato dall’assessore comunale al turismo Roberto Italiani: nel centro della città c’è bisogno di un albergo. Sarà quantomeno un buon tema di confronto per la campagna elettorale.