Ultimo consiglio comunale e poi a Luni si pensa alle prossime elezioni

Luni (La Spezia) 26 Aprile 2022 - Il consiglio comunale di Luni è stato convocato per sabato mattina ma la mente di molti rappresentanti politici in aula sarà già proiettata a domenica 12 giugno quando gli elettori lunensi saranno chiamati a indicare se proseguire sulla strada segnata negli ultimi cinque anni dal centro sinistra, guidato dal sindaco Alessandro Silvestri, oppure concedere una chance al nuovo rappresentante del centro destra Davide Paolo Poli. Proprio il candidato che unisce Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo, Lega e il rappresentante civivo Giovanni Pampana inizialmente intenzionato a correre da solo sta proseguendo il viaggio nelle varie frazioni del territorio per promuovere la lista accompagnato da possibili candidati al consiglio comunale e alcuni rappresentanti delle associazioni locali. Sabato mattina intanto alle 8.30 ultimo consiglio comunale in presenza per poi pensare alle prossime iniziative elettorali.