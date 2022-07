Ultima serata di spettacoli nella rassegna di teatro danza Fisiko

Santo Stefano Magra (La Spezia) 23 luglio 2022 - Ultimo appuntamento con Fisiko il festival internazionale di teatro danza in programma nell’ex fabbrica Vaccari di Ponzano Magra. Un progetto sviluppato da associazione Fuori Luogo con la direzione artistica di Maurizio Camilli, organizzato nell’ambito del progetto Fuori Luogo La Spezia promosso da Gli Scarti in partnership con Balletto Civile e Scena Madre con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Santo Stefano Magra e direzione artistica di Andrea Cerri, Renato Bandoli, Michela Lucenti.domenica sera molto interessante davvero interessante che si apre alle 19.15 con la prima nazionale di “Idiota politico” con Monica Bianchi con la collaborazione di Enrico Casale. A seguire “Natura Morta” con Cristiano Fabbri, voce Marcella Silvestri. Appuntamento imperdibile con un duo di coreografi tra i più interessanti della scena internazionale: The Fall di Joy Alpuerto Ritter e Hannes Langolf con il sostegno di Orsolina28 e Akram Khan Company insieme a Sky Arts.