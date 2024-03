Ufficiale la ricandidatura di Bertoni con l’appoggio del Movimento

Ufficiale anche la ricandidatura di Massimo Bertoni a sindaco di Vezzano. E’ tornata l’armonia nelle forze di centrosinistra, dopo un iniziale dubbio tra l’attuale vicesindaco Simone Regoli e il sindaco uscente. Dopo vari incontri, la squadra si è compattata e Bertoni punta al secondo mandato: "Mi metto a disposizione per la ricandidatura in una lista di centrosinistra con rinnovato entusiasmo, per confermare, sviluppare e portare a termine quanto fatto in questi anni nonostante il difficile periodo affrontato, dapprima per l’emergenza sanitaria e successivamente per le crescenti spese energetiche dovute alla guerra scoppiata dentro l’Europa".

Bertoni, classe 1956, a palazzo civico è di casa, prima nel ruolo di consigliere, poi di assessore e, dopo Fiorenzo Abruzzo, di sindaco: vinse nel 2019 a capo di una coalizione tra Pd, Italia Viva e Rifondazione Comunista. All’epoca e sponente del Pd, nello stesso anno dell’elezione a sindaco passò a Italia Viva, diventando il primo sindaco del partito renziano in tutta la Liguria. Adesso è pronto a rimettersi in gioco: "Dando atto della bontà del lavoro svolto da tutta la coalizione, alla quale va il mio ringraziamento, confermo il ruolo centrale del Pd e dei suoi alleati, prospettando qualcosa anche di più ampio sia sotto il profilo politico che su quello della società civile, possibile solo con un’unità di intenti per il fare. Bilancio solido, investimenti strategici, progetti pronti da realizzare: tanto abbiamo fatto, ma siamo ben consci che c’è ancora tanto da realizzare con impegno e serietà". Non ci sono ancora conferme sui nomi della squadra ma il sostegno a Bertoni è dato, ufficialmente, dal Pd, da Rifondazione, Vezzano Ligure in Movimento. Per la lista si fanno i nomi del vicesindaco Simone Regoli, delle attuali assessore Sabrina Flotta e Nadia Lombardi. Anche per Vezzano in Movimento un candidato in lista.

Cristina Guala