Uffici comunali con nuovi orari. Apertura al pubblico per 5 giorni

Dopo mesi di confronto anche acceso ma sempre portato avanti nello spirito della massima collaborazione, lo scorso dicembre Comune e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il contratto decentrato del 2023 e definito la contrattazione del 2022, che si trascinava dalla scorsa legislatura per cavilli di carattere legale. A comunicare l’importante passo in avanti raggiunto in quella che si preannuncia essere "la stagione del rilancio della macchina comunale" è stato l’assessore al personale Luca Ponzanelli (nella foto). "Migliorare la funzionalità dell’ente e migliori condizioni per i dipendenti per garantire più servizi ai cittadini. Le prime novità riguarderanno struttura organizzativa dell’ente e orario di lavoro dei dipendenti. Sono molto soddisfatto e credo che i segnali siano positivi anche per dipendenti e sigle sindacali, che ringrazio per la collaborazione". Nel dettaglio, dividendo le risorse economiche inerenti al fondo di contrattazione, sono state accordate – sia per il 2022 che per il 2023 – le progressioni economiche orizzontali che copriranno una buona fetta dei dipendenti comunali, raggiungendone i tre quarti. Per quanto riguarda invece la modifica degli orari di lavoro, l’amministrazione ha espresso la volontà di tornare all’articolazione oraria su 5 giorni di servizio, fatto salvo per quegli uffici che dovranno restare aperti anche il sabato. "Un confronto complicato – aggiungono Marzia Ilari (Cgil), Fabio Cidale (Cisl) e Massimo Bagaglia (Uil) – ma siamo soddisfatti di aver raggiunto il risultato firmando il contratto decentrato 2022 e 2023. Auspichiamo di proseguire il percorso di valorizzazione del personale che in questi anni ha garantito i servizi comunali nonostante una situazione di pesante carenza organica. E sulle assunzioni continueremo a sollecitare l’amministrazione".

Elena Sacchelli