Uffici comunali chiusi per trasloco

Uffici chiusi per il ritorno al... passato. Dopo otto anni di lavori il municipio tornerà a essere la casa dei santostefanesi. Gli uffici trasferiti in questo lungo periodo in vari edifici di proprietà dell’ente torneranno infatti in piazza Matteotti. Il lungo intervento di messa in sicurezza antisismica, antincendio e i sucessivi ritocchi per favorire il risparmio energetico hanno fatto slittare la data di riapertura. Sulla quale ha influito anche il progetto di rivisitazione degli spazi di sosta proprio nel parcheggio di fronte a paazzo civico. Da oggi fino a lunedì prossimo gli uffici di piazza della Pace saranno interessati dalle operazioni di trasloco complessivo nella sede di piazza Matteotti. Gli uffici pertanto saranno chiusi al pubblico fatta eccezione per lo sportello di Spezia Risorse. Gli uffici riprenderanno le normali attività martedì 24.