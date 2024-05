Ucciso nella strage dei Georgofili. La città ricorda Dario Capolicchio

Ieri mattina la sindaca Cristina Ponzanelli ha deposto un mazzo di fiori a nome dell’amministrazione comunale di Sarzana in piazza Dario Capolicchio per commemorare la scomparsa del giovane sarzanese vittima innocente di mafia che, non ancora ventiduenne, perse la vita a Firenze nella strage dei Georgofili il 27 maggio del 1993. Un gesto per manifestare, come ogni anno, di vicinanza e solidarietà alla famiglia di Dario e a tutte le vittime innocenti di mafia.

Da ricordare che recentemente il Teatro Ocra ha portato in scena agli Impavidi, con un doppio appuntamento, “In nome dei figli”, uno spettacolo realizzato con il patrocinio del Comune di Sarzana e il contributo di Fondazione Carispezia che fa parte del più ampio progetto Georgofili-terrorismo stragista e ambientale in memoria di Dario Capolicchio, che si svilupperà a partire dal prossimo autunno.

