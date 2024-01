Tutti i cimiteri nel degrado: "Situazione inaccettabile"

Lo stato di degrado all’interno dei cimiteri comunali era stato evidenziato anche dal consigliere comunale Andrea Tonelli con una interrogazione rimasta, per il momento, senza alcuna risposta. Dopo il nostro servizio dei giorni scorsi riguardante le condizioni del camposanto cittadino, il rappresentante del gruppo di opposizione Sarzana protagonista ha ilanciato la necessità di intervenire nelle opere di manutenzione. "Purtroppo – spiega – anche i cimiteri di Marinella e Falcinello oltre che quello cittadino necessitano di attenzione come ho richiesto tempo fa all’amministrazione senza però ricevere risposta. Basterebbe un sopralluogo per avere ben chiara la situazione e rendersi conto della necessità immediata di mettere mano a situazioni davvero insostenibili". La gestione dei cimiteri non è da anni in capo ai dipendenti comunali e da qualche tempo neppure alla pubblica assistenza Misericordia e Olmo ma è stato affidato a un cooperativa. "Sarebbe opportuno – ribadisce Tonelli – capire i termini del contratto di manutenzione, in che cosa consiste e se sono previsti anche interventi di riqualificazione oltre alle nuove tariffe. Non è possibile assistere a una simile incuria che impedisce di percorrere alcune zone perchè scivolose o sommerse da terra e erba. Ii cimiteri sono frequentati soprattutto da persone anziane che corrono grossi pericoli".