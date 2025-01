Troppi rischi in viale della Pace. Sarà potenziata l’illuminazione

Stanziati 33mila euro per la sicurezza, implementando l’illuminazione. Il Comune di Sarzana risponde alle segnalazioni delle forze dell’ordine sui rischi per la sicurezza in alcune aree di viale della Pace, a causa anche dell’illuminazione non soddisfacente. Un problema a cui l’amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere con celerità, tramite il potenziamento dell’illuminazione, in alcune aree ritenute strategiche per la sicurezza sul viale stesso per scongiurare possibili situazioni di pericolo.

E’ stato valutato il preventivo presentato dalla ditta City Green Light, che prevede la sostituzione di cinque centri luminosi già esistenti completi di palo, l’installazione di tre nuovi pali/punti luce e venticinque doppi bracci con lampade a led, in sostituzione dei punti luce singoli esistenti su tutto il percorso stradale e pedonale. La stessa azienda aveva operato anche a marzo 2024 con il ripristino delle luci nell’incrocio tra via Variante Cisa e via Cisa a Santa Caterina, nel parcheggio metropark alla stazione, in piazza Ricchetti di fronte all’ex tribunale e allo svincolo di Montecavallo. Portando avanti anche interventi di manutenzione ordinaria.