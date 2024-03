Troppe buche in via San Francesco. Tiberi sollecita le asfaltature. Borrini: "Procediamo per priorità"

Un botta e risposta a tema asfalti tra il capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi e l’assessore alla difesa del suolo Giorgio Borrini. La risposta dell’assessore è infatti arrivata a due ore dalla protocollazione dell’interrogazione che aveva lo scopo di conoscere le tempistiche di intervento per arginare la situazione critica in cui versa via San Francesco definita dallo stesso Tiberi come "importante arteria cittadina che sostiene quotidianamente il transito di numerosi veicoli, nonché passaggio obbligatorio per il raggiungimento di strutture di importanza primaria come l’Istituto Parentucelli – Arzelà, la palestra e la piscina comunale e la Pubblica assistenza".

Le condizioni precarie in cui versa via San Francesco sono sotto agli occhi di tutti tanto da essere oggetto di svariate segnalazioni da parte della cittadinanza. "Via San Francesco mette a rischio l’incolumità di mezzi, pedoni, ciclisti e motociclisti e soprattutto dei portatori di handicap dato che non vi è spazio per farvi transitare le carrozzine – ha spiegato il consigliere Tiberi –. Vorrei conoscere il crono programma per le asfaltature e il relativo impegno di spesa e mi piacerebbe sapere quando verrà ripristinato il manto stradale di via San Francesco. Quali sono i criteri che definiscono quali siano le strade soggette ad asfaltatura rispetto ad altre?".

Come si legge nella risposta dell’assessore alle opere pubbliche, la previsione del bilancio destinata agli asfalti per il triennio 2024-2026 è pari a 350 mila euro per il 2024, 250 mila euro per il 2025 e altrettanti per il 2026. "Esiste una differenza sostanziale, che si ripercuote anche nella gestione del bilancio tra programmazione di opere di riqualificazione straordinaria del manto stradale cittadino, purtroppo mancate negli anni passati, e interventi urgenti – ha chiarito l’assessore Borrini –. Ogni segnalazione è utile agli uffici nel proporre, in un ordine di priorità e nei limiti del bilancio messo a disposizione in conto capitale, la programmazione da una parte degli interventi più urgenti e della pianificazione annuale degli interventi". Scendendo poi nel dettaglio l’assessore alle opere pubbliche ha ricordato che sono prossimi all’affidamento i lavori già deliberati lo scorso 20 novembre.

Si tratta di interventi suddivisi in tre lotti per una spesa complessiva pari a 550 mila euro che dovrebbero partire prima dell’estate. Nel dettaglio il primo lotto riguarda tratti di via Cisa e di via del Murello (176 mila euro), il secondo lotto riguarda invece tratti di via Turì e ammonta a 185 mila euro, mentre per il terzo lotto che prevede interventi in via Brigate partigiane Ugo Muccini (via Ronzano) e sulla variante Aurelia (via Emiliana) sono stati stanziati 187 mila euro. "Via San Francesco – ha concluso l’assessore Borrini – sarà oggetto del piano di riqualificazione straordinaria della viabilità cittadina del 2024, quindi i lavori saranno affidati entro quest’anno. Gli uffici comunali hanno già redatto il computo metrico estimativo che prevede una spesa complessiva pari ad 270 mila euro".

Elena Sacchelli