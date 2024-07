Trionfa “Le colonne”. La compagnia di Latina vincitrice di “Teatrika”. Tutti i premi assegnati

La compagnia “Le colonne” di Sezza (Latina) ha vinto la 17ª edizione di Teatrika con “Diecigiugnoventiquattro” di Gianfranco Loffarelli, spettacolo che si è aggiudicato anche il premio al Miglior spettacolo gradimento del pubblico e il premio al Miglior allestimento scenografico per Maria Carolina Giusti. Il premio al Miglior spettacolo assegnato dalla giuria dell’Università Popolare di Castelnuovo Magra è andato allo spettacolo “Qui e ora” di Mattia Torre, messo in scena dalla compagnia “La Bottega di Rebardò” di Roma. Il premio al Miglior spettacolo assegnato dalla giuria giovani composta da 20 alunni delle scuole medie inferiori è stato vinto dallo spettacolo “Terzo piano interno quattro” scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo e messo in scena dalla compagnia teatrale Unicorno di Vinci; Dall’Olmo si è aggiudicato anche il premio alla Miglior regia. Il premio al Miglior attore è stato assegnato a Sante Latini, per il personaggio di Ivan nello spettacolo “Niente progetti per il futuro” di Francesco Brandi messo in scena dalla compagnia “La Bottega de le Ombre” di Macerata.

Il festival Teatrika, organizzato dalla Compagnia degli Evasi, si è articolato in 8 serate, sfiorando quest’anno i 3000 spettatori, con la media di 361 spettatori a serata. Gli spettatori che hanno votato sono stati, in media, 221 a spettacolo. La giuria ufficiale, composta dall’attrice Sabrina Battaglini, dall’assessore alla cultura Stefano Spinetti, dalla giornalista Alina Lombardo, dalla docente Francesca Bello e da Orianna Fregosi di Ori Cultural Projects, ringrazia tutte le compagnie che si sono succedute nell’arena teatro dell’area verde del centro sociale di Molicciara. Cinque le compagnie in concorso, con alta qualità delle rappresentazioni e delle interpretazioni: Unicorno, La Bottega de le Ombre, La Bottega di Rebardò, Volto di Velluto e Le Colonne, oltre agli Evasi che hanno messo in scena tre spettacoli fuori concorso. Un ringraziamento va al Comune di Castelnuovo Magra "per aver reso possibile l’ennesima edizione di Teatrika". La sindaca Katia Cecchinelli, e l’assessore alla cultura Stefano Spinetti, hanno concluso la serata di premiazione esprimendo grande soddisfazione e ringraziando la Compagnia degli Evasi, il pubblico e tutte le compagnie partecipanti.

Anna Pucci