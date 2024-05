"Tre liste alle comunali di Vezzano: tre candidati sindaci uomini in lizza"

Tre le liste alle comunali con altrettanti candidati sindaci: si tratta di tre uomini. “Vezzano nel cuore” per Emilio Iacopi. I nomi: Federica Ferro, Sebastiano De Marco, Cristian Pietrini, Maria Repetti, Matilde De Gaetano, Sergio Landolfi, Paolo Minchella, Adelma Picciolo, Beatrice Franceschini, Giorgia Isabella Baldassini, Stefania Montosi, Diego Campodonico. “Vezzano democratica” centrosinistra per Massimo Bertoni: Daria Ferrari, Claudio Marini, Sabrina Flotta, Federico Viani, Nadia Lombardi, Gianluca Colli, Giorgia Cozzani, Daniele Tintori, Donatella Mezzani, Mauro Roffo, Enrica Mirabello, Simone Regoli. “Il futuro è adesso - Vezzano con Ruggia sindaco”, i centrodestra per Jacopo Ruggia: Domenico Addabbo, Ana Paula Almeida, Emilio Angeletti, Micol Beverini, Cinzia Calanchi, Simone Capri, Luigi Cozzani, Alex Guidetti, Enrica Pasquinelli, Leonardo Rossini, Alessandro Salvatore, Carlo Tangerini.