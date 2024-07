Tre gruppi imprenditoriali valutano lo Spezia

Entro il 9 agosto lo Spezia dovrà presentare una fideiussione alla Lega di Serie B di circa 5 milioni di euro a causa del superamento del tetto dei 10 milioni del monte ingaggi. Difficilmente, per quella data, l’area tecnica riuscirà ad abbassare il monte ingaggi ricorrendo alle cessioni di Zurkowski, Antonucci, Verde, Bastoni, Muhl, Krollis, ne consegue la necessità di fideiussione per coprire l’eccesso, evitando penalizzazioni. I Platek dovranno esporsi per un’altra cifra ingente, fermo restando che, non appena entreranno i soldi dalle vendite dei giocatori, i soldi oggetto di garanzia torneranno al mittente. Dal club trapela tranquillità sul rispetto dell’adempimento, tenendo presente la regolarità nei pagamenti, stipendi in primis, fino ad ora avvenuto da parte dei Platek. Anche gli stipendi del mese di luglio sono già stati regolarmente pagati. Certo è che la retrocessione dalla Serie A e le spese per lo stadio avvenute senza poter ricorrere a mutui bancari, hanno appesantito non di poco gli esborsi della proprietà americana. Platek che, non a caso, hanno ridotto al minimo il budget per la campagna acquisti.

In città, stanno prendendo corpo i rumors su tre gruppi imprenditorali, uno italiano e due stranieri, interessati a rilevare il club bianco. Sarebbero in corso valutazioni sulla situazione economica e patrimoniale del club, ma al momento nessuna lettera di intenti è arrivata sulla scrivania dei Platek. I quali, già nel gennaio scorso, smentirono voci di cessioni, pur non chiudendo le porte a eventuali nuovi investitori, anche nella veste di partner. Attesi sviluppi la prossima settimana.

Fabio Bernardini