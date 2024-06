Tranquilla e indipendente. Sofia, esperta in coccole

Dall’angusto trasportino nel quale è stata ritrovata davanti al canile municipale della Spezia, dai volontari dell’Associazione "L’Impronta", brillavano due occhioni verdi, belli come smeraldi ma pieni di paura. Così è arrivata al gattile di via Del Monte Sofia, una giovane felina adulta di razza europea comune. Di taglia media e dal soffice manto tigrato, Sofia dopo i primi giorni di profonda e inconsolabile tristezza in cui rifiutava addirittura di alimentarsi, ha incominciato pian piano a fidarsi dei volontari, dei suoi simili e dell’ambiente nel quale è ospite ormai da quaranta giorni.

E così, gradualmente ha mostrato tutti i colori del suo gioviale carattere; dall’indole tranquilla e indipendente quando si ritaglia un angolo di beata solitudine magari godendosi i caldi raggi del sole, alla dolcezza e affettuosità quando invece ricerca e si abbandona volentieri alla coccole di chi l’accudisce, ricambiandole e rivelandosi ideale compagna sia per singoli padroni che per nuclei famigliari con anziani e bambini. Dalle sue movenze, eleganti e discrete, emerge evidente che si tratti di un "gatto di casa", che da una casa sicuramente proviene e in una casa è giusto che torni. Sofia è un regalo: lo è ora per il gattile e per i suoi simili con cui va d’accordo, lo è per i volontari che se ne prendono cura e a cui lei riserva effusioni d’affetto. Ma soprattutto, Sofia sarà un regalo per chi deciderà di condividere la sua vita con lei.

Alma Martina Poggi