Tra sacro e profano . L’arrivo dei Magi e poi calze per tutti sotto il campanile

Befane protagoniste ad Arcola e Vezzano. I due Comuni della Val di Magra hanno dato spettacolo con eventi per tutti. A Vezzano, dopo il successo del presepe vivente, è arrivata la tradizionale festa della Befana organizzata dal Corpo Musicale Puccini, insieme al Comune e alle associazioni, sotto il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta. L’evento ha unito l’aspetto religioso a quello ludico: suggestivo l’arrivo dei Re Magi accompagnati dalle note della banda, poi tutti in chiesa per l’omaggio al Bambino Gesù. In seguito, fuori dalla chiesa, è arrivata la vecchina più attesa a portare calze a tutti i bambini.

Ad Arcola è andata in scena la tradizionale Befana di Baccano giunta in forma smagliante alla 44^ edizione. E’ stata una festa scoppiettante iniziata nel pomeriggio e che ha unito tutta la popolazione in un unico evento: l’accensione del grande fuoco con i balli, lo spettacolo di Mangiafuoco, la distribuzione delle calze ai piccoli, la Befana che si è calata lungo una corda "esplosiva". I bambini inoltre hanno fatto volare centinaia di palloncini bianchi con messaggi di pace. La festa è proseguita con la musica con del dj James Picelli.

Cristina Guala