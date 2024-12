Tra creuse e paesaggi: alla scoperta del presepe storico di Polanesi

Proseguono gli appuntamenti curati dal LabTer Tigullio, il centro di educazione ambientale e sviluppo sostenibile del Tigullio Orientale, e dagli altri centri di educazione ambientale con cui il LabTer collabora. Giovedì 2 gennaio alle 14 l’escursione “Tra creuse e paesaggi: il presepe storico di Polanesi”, un facile percorso ad anello con partenza da Recco della lunghezza di circa 2,5 km. Con Viviana, guida ambientale del LabTer Aurelia, si andrà alla scoperta delle tradizioni natalizie lungo le creuse che ricamano il Golfo Paradiso per ammirare un suo gioiello: il presepe storico di Polanesi. Composto da una cinquantina di capolavori arrivati nel 1876 con don Derchi, grazie ai volontari che curano l’allestimento, dal 2022 è stato inserito nei Presepi Storici d’Italia. Ogni anno, grazie al ricavato della lotteria, si completa il restauro di una figura e quest’anno è stata riportata all’originaria bellezza quella della filatrice. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al 393 0637090 o scrivendo un email a [email protected].

Venerdì 3 gennaio, alle 17, in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie a Sestri Levante, la presentazione del libro “Florentino Ameghino. Naturalista paleontologo. Da Moneglia al Rio de La Plata” a cura di Alberto Boscaini, Mario Dentone e Rita Migliaro, sull’affascinante storia di Florentino Ameghino, grande studioso di paleontologia argentino, che da bambino emigrò nel Sud America dalla sua città natale, Moneglia. Partecipazione libera.

A Palazzo Fascie, oltre al MuSel – Museo Archeologico e della Città e alla Biblioteca civica, in questo periodo è sempre visitabile gratuitamente la mostra “Sestri attraverso gli occhi e le parole” dedicata alle xilografie di Eugenio Mario Raffo, alle fotografie dell’olandese Emmy Andriesse e alle parole dello scrittore e poeta Giovanni Descalzo. Il MuSel sarà a ingresso gratuito per tutti nel pomeriggio di Capodanno, il 5 gennaio, come ogni prima domenica del mese, e lunedì 6 gennaio.