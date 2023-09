Torta di riso doza ’tutelata’. Denominazione comunale a difesa delle tradizioni

La ’torta di riso doza’ di Vezzano ha ottenuto la De.co, la denominazione comunale. Non è solo una torta, è il sapore buono della cucina della nonna, è la domenica a tavola con la famiglia, fra passato e futuro. La torta di riso doza di Vezzano è un’istituzione, per valorizzarla e tutelarla si è riunita la commissione comunale De.co alla presenza dell’assessore Sabrina Flotta, il consigliere comunale Roberto Maldini e il direttore della Confcommercio Roberto Martini, per l’assegnazione del marchio de.co e l’inserimento nel registro comunale. "Sono soddisfatta di aver portato a conclusione l’iter per l’assegnazione del primo marchio nel territorio vezzanese – dice l’assessore Flotta – tradizioni e ricette vezzanesi devono essere salvaguardate e riscoperte". Soddisfazione anche da parte del direttore di Confcommercio Roberto Martini per il traguardo raggiunto, un obiettivo fortemente voluto dal Comune e dalla Pro Loco di Vezzano Ligure che porta avanti le antiche tradizioni locali. "Sono contenta e emozionata" dice la presidente della Pro Loco Nadia Ferdeghini che per l’occasione ha preparato una grande torta doza nella sala consiliare del Comune. Per Vezzano era il dolce della festa di Santa Maria, ma è diventato il dolce di tutti i momenti conviviali.

Cristina Guala

Nella foto: Sabrina Flotta e Nadia Ferdeghini