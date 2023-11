TorrePark Piove... colla, danneggiata l’auto nuova

La struttura, attesa per anni, adesso c’è ma non conosce pace. Piove un liquido simile alla colla nella struttura del parcheggio multipiano ad Arcola. Un problema che ci hanno segnalato alcune persone che hanno parcheggiato nel Torrepark, particolarmente nel piano sotto il tetto. L’ultima segnalazione è quella di un residente che ha subito il danno con un mezzo praticamente nuovo, un’auto con solo un mese di vita. Dopo aver parcheggiato, quando è tornato all’auto si è trovato alcune chiazze sulla carrozzeria, probabilmente la causa è stata una percolazione tra le fessure degli elementi di copertura, da dove è filtrato un liquido usato nella costruzione della struttura. Il proprietario del mezzo danneggiato ha dovuto rivolgersi ad un carrozziere per rimuovere le macchie appiccicose anche dal vetro, dovute appunto ad un liquido simile alla colla, che trasuda dal soffitto del parcheggio nel centro storico di Arcola. Un episodio che non è l’unico ma ci era stato riferito anche qualche giorno fa di altre persone che avevano parcheggiato l’auto nello stesso luogo e che si erano trovate le auto imbrattate. Con un tanta pazienza erano riusciti comunque a togliere le macchie autonomamente, senza subire danni, se non il fastidio di dover pulire le auto.

C.G.