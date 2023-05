Torna “Luna splendida civitas” Appuntamento nell’anfiteatro

Le celebrazioni storiche della Liguria sono state presentate nella sala della Trasparenza della Regione e tra gli eventi di maggior importanza che si svolgeranno da Levante a Ponente hanno trovato spazio quelli della Val di Magra. Si parte nel fine settimana a Luni con la terza edizione di “Luna Splendida Civitas” per proseguire a Santo Stefano dal 28 al 30 luglio con la sfilata storica medievale nel borgo e concludersi a Sarzana il 7 e 8 ottobre con la rassegna “La guerra di Serrezzana” che si svilupperà nelle vie del centro storico e alla Fortezza Firmafede.

Sabato e domenica dunque l’anfiteatro romano di Luni rivivrà per la sua terza edizione gli antichi fasti della colonia lunense nel periodo imperiale. Per due giorni sfileranno centinaia di figuranti che allestiranno taberne, mercati, laboratori artigianali ai quali potranno partecipare anche i bambini, simulazioni di combattimento e anche uno spettacolo teatrale con la partecipazione dei gruppi di rievocatori: Legio Consolare III e IIII, Terra Taurina, Arcieri Cretesi, Asd Furor. Si inizia sabato alle 10.30 alla presenza delle autorità con l’inaugurazione del campo dei legionari e l’uscita del primo corteo storico al quale seguirà la battaglia tra i Liguri e Romani. Domenica si riprende sempre alle 10.30 e sarà in programma una visita guidata con al sito di Luni. Alle 18 spettacolo teatrale ’Aulularia’ di Plauto a cura del gruppo teatrale Anonymous.

Per il Comune di Luni si tratta di un impegno organizzativo davvero importante che ha ricevuto il prezioso sostegno dei volontari dell’associazione "Amici di Luni" presieduta da Nanda Lorenzini che da anni supportano l’ente e il Museo Archeologico nell’allestimento di iniziative culturali che vengono organizzate nel corso della stagione. La manifestazione coinvolgerà oltre ai soci, la comunità lunense e le comunità vicine tutte le associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche e le attività produttive e sarà supportata dalla presenza della squadra di Protezione Civile comunale e dalla Pubblica Assistenza di Luni.

m.m.