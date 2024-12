Torna la rassegna ‘Su il Sipario!’. Teatro civile in scena all’ex Vaccari

Tutto è pronto per la nuova edizione di ‘Su il Sipario!’, la rassegna di successo che da quattro anni è in grado di accostare spettacoli di teatro amatoriale a perfomarce di teatro civile in uno spazio recuperato. E se il programma che verrà portato il scena grazie al prezioso contributo delle compagnie locali verrà reso noto nei prossimi giorni, il Comune di Santo Stefano Magra ha deciso di svelare in anticipo i volti noti che si esibiranno sul palco dell’Opificio Calibratura all’ex Vaccari per festeggiare l’arrivo del 2025.

Sarà il giornalista Domenico Iannacone il primo ospite a calcare il palco di Su il Sipario!, domenica 26 gennaio con ‘Che ci faccio qui’: uno spettacolo in cui il racconto televisivo neorealistico si calerà nel teatro di narrazione, trasformando le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Sarà invece Moby Dick il secondo spettacolo in programma per giovedì 6 febbraio che vedrà il drammaturgo, scrittore poeta e youtuber Roberto Mercadini calcare il palcoscenico dell’Opificio con una performance originale di un classico intramontabile. Arianna Porcelli Safonov - attrice e conduttrice amatissima – sarà invece la terza ospite della rassegna. Mercoledì 19 febbraio la nota attrice strapperà risate e applausi con il suo ‘Alimentire’, un viaggio nell’alimentazione "ridotta oggi a una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che si possano mostrare in pubblico". Infine, spazio per le risate ma anche per le riflessioni con Giobbe Covatta, che giovedì 27 marzo, sarà protagonista alla Vaccari con ‘6° (sei gradi)’:una carrellata dei diversi periodi storici nei quali la temperatura media della Terra è aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque fino a sei gradi dei nostri giorni.

"Anche questa volta – commenta il primo cittadino Paola Sisti - portiamo a Santo Stefano il teatro civile con i suoi nomi importanti insieme alle compagnie amatoriali del territorio, altra realtà fondamentale per riflettere su temi di attualità ed esistenziali. Santo Stefano si è guadagnato un posto in prima fila nella cultura provinciale proprio per la scelta di distribuire iniziative importanti durante tutto l’anno, è ciò conferma che investire in cultura è sempre stata una priorità per questa amministrazione". Si ricorda che tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15 e che i biglietti saranno acquistabili su Vivaticket. Per qualsiasi informazione contattare il 335 5857488 o mandare una mail a :[email protected].

Elena Sacchelli