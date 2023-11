Torna il Luna Park nella nuova location del Porta di Luni

Un appuntamento che manca in città ormai da qualche anno. Lo ricordano ancora in tanti perchè scandiva per settimane l’arrivo della Fiera delle Nocciole, per poi rimanere nel piazzale dello stadio ’Miro Luperi’ ancora per qualche tempo anche dopo il ’fierino’ richiamando migliaia di visitatori e giovanissimi affascinati da autoscontri, dischi volanti e dal mitico Tagadà. Il Luna Park tornerà in città anche se con una nuova location rispetto alla tradizione e accompagnerà l’avvicinarsi delle festività natalizie fino alla settimana dopo la Befana. Dal prossimo 18 novembre l’area parcheggio del centro commerciale ’Porta di Luni’ (di fianco al deposito degli autobus dell’azienda trasporti Atc sulla Variante Aurelia) ospiterà il Lunapark gestito dai fratelli Lazzari. Le giostre saranno aperte tutti i giorni fino al 14 gennaio aggiungendosi così alle altre iniziative organizzate nelle vie del centro storico dal Comune di Sarzana.