"Tariffe Mensa Scolastica: Nuove Regole per Luni dal 2024"

Sono state approvate dalla giunta del Comune di Luni le nuove tariffe che entreranno vigore da gennaio 2024 sostenute dalle famiglie per consentire ai propri figli di usufruire della mensa scolatica. Per gli alunni frequentanti gli istituti di Luni ma non residenti la quota sarà di 5 euro a pasto. Sono previste inoltre le tariffe agevolate, soltanto per i residenti, sulla base dell’indicatore Isee ma anche per il numero di figli che usufruiscono del servizio mensa. Stabilito in alcuni casi anche l’esonero totale della spesa. Per beneficiare delle tariffe agevolate oppure dell’esonero è però necessario presentare entro il 28 febbraio all’ufficio scuola del Comune la documentazione Isee famigliare aggiornata.