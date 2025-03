Targa in memoria di Ugo Muccini

Una targa ad Arcola ricorderà la figura di Ugo Muccini. La proposta dell’Anpi è stata accolta dalla giunta: la targa commemorativa sarà collocata nel centro storico in prossimità della casa natale. La figura dell’arcolano Muccini, a soli 23 anni dirigente di zona della federazione giovanile del Partito comunista d’Italia è destinata a restare nella storia della Resistenza italiana, poiché i diversi distaccamenti partigiani della Val di Magra, il 19 settembre 1944, decisero di dare alla nuova formazione il nome di ’Brigata Partigiana Ugo Muccini’. Nel dopo guerra gli fu conferita la medaglia d’oro alla memoria per la guerra di Spagna, dove trovò la morte da eroe dopo due anni di combattimenti, nel settembre del 1938. I suoi diari furono pubblicati per volere del Comune in occasione delle manifestazioni antifasciste del 1973-1974.