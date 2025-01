Surroga nella maggioranza. E’ polemica in consiglio sulle dimissioni di Carpanoni

Primo consiglio comunale per Abdelouahed Essaadi che ha preso posto tra le fila della maggioranza ad Arcola dopo le dimissioni di Maurizio Carpanoni. La lettera di abbandono dal consiglio, giunta a palazzo civico nelle vacanza natalizie è stata letta dal presidente del consiglio Nando Coppola: "Sottoscrivo irrevocabili dimissioni e chiedo la chiusura della chat e della pec. Ringrazio per il supporto ricevuto e auguro un buon lavoro". Di seguito è stato chiesto ai consiglieri se fossero a conoscenza di motivi di ineleggibilità nei confronti di Essaadi e quindi, non essendocene, la surroga è stata formalizzata. Essaadi, chiamato per facilità Abdu, ha a sua volta detto due parole: "Vorrei ringraziare tutti, tutti quelli che mi hanno conosciuto 34 anni fa ad Arcola e mi hanno dato la possibilità di essere qua".

Dai banchi dell’opposizione Gino Pavero nel salutare il nuovo entrato al quale ha augurato un’ottima permanenza e buon lavoro ha voluto però fare una precisazione: "Sulle dimissioni di Carpanoni al netto della parte giuridica, mi preme porre una domanda: vorrei conoscere i motivi che hanno portato a sancire la data della surroga oggi (si riferisce a lunedì sera) e non entro i dieci giorni canonici. Ci incuriosisce e vorrei chiedere i motivi a esaminare la pratica di surroga questa sera e non il dieci". Secondo il regolamento infatti, lo aveva già fatto presente anche il consigliere Enrico Vesco, dalle dimissioni, datate il 31 dicembre, devono trascorrere dieci giorni e non oltre per la convocazione del consiglio.

Ha risposto per la precisazione la sindaca Monica Paganini: "Carpanoni ha dato le dimissioni nel periodo natalizio con le ferie già date al personale, con anche una parte dell’amministrazione si è avvicendata in qualche giorno di ferie e essendo il termine non perentorio ma ordinatorio, eravamo tranquilli. Non ci sono stati problemi, del resto nel regolamento non è scritto se sono lavorativi o continuativi, e questo è un aspetto che dovremo aggiustare".

Ha concluso il consigliere Paolo Magliani del gruppo 14 luglio, con domande più spinose: "Avevate sentore di tutto questo o è stato un fulmine a ciel sereno più che nella maggioranza nella compagine del Pd?". Subito la replica della capogruppo Caremela Bianchini per spiegare le ragioni del ritiro di Carpanoni: "Motivazioni molto importanti non per stupidaggini, che non c’entrano con il partito democratico né con il consiglio comunale".

Cristina Guala