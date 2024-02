Suolo pubblico a titolo gratuito

L’occupazione del suolo pubblico continuerà a essere a titolo gratuito per molte attività vezzanesi. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di sostenere ulteriormente le attività commerciali che, prima a causa del lungo periodo del Covid e ancora oggi per crisi e inflazione, sono interessate da difficoltà economiche conseguenti ai rincari energetici e alla spinta inflazionistica tuttora in corso. Fino al 31 dicembre del 2024 gli operatori commerciali attivi nel territorio comunale di Vezzano saranno agevolati e potranno sistemare tavoli e sedie all’esterno con esenzione dal canone di occupazione e del canone mercatale.