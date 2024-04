Sulla spiaggia per raccogliere dati e... rifiuti

Sulla spiaggia di Marinella per una iniziativa di citizen science finalizzate alla raccolta di dati e alla pulizia del litorale. Proseguono le iniziaticve della rete di Percorsi nel Blu, il progetto Eu Blue School che vede l’istituto “Rita Levi-Montalcini” della Spezia e Porto Venere come capofila. Nella giornata di sabato, un gruppo di biologi e studenti della scuola media “2 giugno” e dei licei “Capellini” e “Mazzini”, insieme agli operatori esperti di Percorsi nel Blu, Blue Life, Amici dell’Isola del Tino e Life on the Sea, sono stati impegnati nella registrazione qualitativa e quantitativa del materiale biologico e della spazzatura marina spiaggiati a Marinella di Sarzana.

Nonostante fossero già in atto le operazioni di pulizia del litorale in vista dell’avvio della stagione balneare, il gruppo di volontari ha riscontrato la presenza di grandi quantità di materiale plastico trasportato dalle ultime mareggiate e accumulato a monte della spiaggia. Le operazioni di registrazione e raccolta sono state coordinate da Erika Mioni, docente del Montalcini e biologa responsabile del progetto, con il supporto dei biologi Gwendaline Provenzani, Gaetano Lauro, di Gabriele Ciardi di Blue Life, che ha effettuato la pesatura dei 37 kg di rifiuti raccolti, e di Acam Ambiente che ha permesso il corretto smaltimento dei rifiuti speciali.