Strada chiusa per frana. Fresonara semi-isolata

Una frana invade la strada a Fresonara, esplode la rabbia degli abitanti: "Situazione più volte segnalata, ora rischiamo di restare isolati". E’ successo nella notte di sabato quando, fortunatamente, da lì non passava nessuno. Una delle prime residenti a rendersene conto è stata Ilaria Baroncelli, portavoce del comitato che si è costituito contro la posa dell’antenna telefonica nel cuore del quartiere. La strada colpita dalla frana è una vietta stretta che collega la piazza di Fresonara e via Sommovigo, importante per i residenti altrimenti costretti ad un giro lunghissimo: "Da due anni chiediamo di intervenire perché la strada era in condizioni pessime, ma non è stato fatto alcun intervento. Adesso lo dovranno fare per forza". La zona è stata chiusa e transennata per la grande quantità di terra, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Comune. I residenti ora sperano di non essere costretti per molto tempo a fare un lungo immenso per scendere a valle. L’unica strada rimasta agibile si chiama sempre via Fresonara e per percorrerla bisogna salire fino al paese e poi scendere. Una strada a sua volta strettissima dove gli abitanti sono anche costretti a lasciare l’auto vista l’assenza di parcheggi.

Cristina Guala