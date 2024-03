Strada messa in sicurezza, Caprignano può sorridere

Castelnuovo Magra (La Spezia), 28 marzo 2024 – Per completare l’opera basterà adesso aggiungere lo strato di asfaltatura ma la parte più importante (e necessaria per mitigare il rischio idrogeologico della collina) è finalmente arrivata a conclusione, con buon sollievo anche da parte dei residenti che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con il cantiere e le limitazioni di viabilità. E’ stato un intervento lungo ma estremamente efficace quello messo a punto dal Comune di Castelnuovo Magra che ha investito 750 mila euro stanziati dal Pnrr per mettere in sicurezza un tratto di strada e collina in località Caprignano.

«Un cantiere molto importante per il nostro territorio – spiega il sindaco Daniele Montebello – e che gli uffici hanno seguito in ogni fase di intervento dalla progettazione, alla ricerca delle risorse fino all’affidamento attraverso la gara di appalto. I movimenti franosi verificatisi negli ultimi anni, avevano reso prioritaria la necessità di trovare finanziamenti rapidamente, anche se i lavori, rivelandosi più complessi del previsto, hanno richiesto tempi di realizzazione più lunghi». Il progetto ha previsto la realizzazione di due linee di micropali a sostegno di due fronti franosi differenti uno sopra strada rispetto alla viabilità principale di Caprignano che collega Caprognano già nel Comune di Fosdinovo e l’altro al di sotto della strada per lo scivolamento del terreno. Si è già registrato in passato infatti l’importante distacco di una frana a causa delle forti precipitazioni.

«Inoltre – conclude il primo cittadino castelnovese – abbiamo impostato un lavoro importante di regimazione delle acque, con l’obiettivo di lunga durata nel tempo. Possiamo dire che il grosso dell’operazione sia ormai stato eseguito, adesso mancano soltanto le opere di asfaltatura ma crediamo possa trattarsi di poche settimane e potremo chiudere anche questo importante lavoro. E’ stato difficile anche per i residenti e li ringraziamo per aver sopportato con grande pazienza il disagio di certe giornate nelle quali è stato previsto il senso unico alternato se non addirittura la chiusura totale del transito proprio per consentire gli interventi di scavo. Ma era necessario proprio per garantire la maggiore sicurezza della zona».