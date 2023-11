‘Storie con la D maiuscola’ a teatro. Per dire no alla violenza sulle donne La Compagnia degli Evasi porta in scena lo spettacolo 'Storie con la D maiuscola' per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Sarzana, Santo Stefano e Castelnuovo, iniziative gratuite con videopoesie, monologhi e spettacoli.