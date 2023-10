Storia della fotografia a Sarzana: artisti raccontano il lungo viaggio

Al via la terza edizione de “Il lungo viaggio. La storia della fotografia raccontata dagli artisti”, corso ideato nel 2020 dall’associazione Spazi fotografici con Luca Andreoni, con lo scopo "di offrire un’esperienza di formazione che nel nostro paese non trova eguali ossia affrontare l’intera storia della fotografia in una serie di lezioni condotte non da ‘storici’, ma da artisti". L’idea è piaciuta talmente tanto, spiega il presidente Davide Marcesini, da coinvolgere, da subito, tra i docenti, autori come Mario Cresci, Guido Guidi, Pino Musi, Paola Di Bello, The Cool Couple, Roberta Piantavigna (unica non artista), Daniele De Lonti.

Dopo uno stop di un anno il corso ora torna con la stessa struttura in dieci lezioni online e alcune monografiche speciali, questa volta però raccolte in un fine settimana in presenza a Sarzana. Giovanni Chiaramonte, Linda Fregni Nagler, Francesco Jodice e ovviamente Luca Andreoni sono gli artisti chiamati a condurre i partecipanti in questo straordinario viaggio dentro la fotografia dalle origini ai giorni nostri. L’associazione conferma così la volontà di portare la grande fotografia a Sarzana, "volontà già manifestata e proprio con questo corso, nel 2020: il progetto si era aperto infatti con un’open lecture di Luca Andreoni, realizzata in Fortezza Firmafede, con oltre 200 persone presenti (dal vivo e online)".

Le iscrizioni chiuderanno il 6 novembre. Tutti i programmi, di questo e degli altri corsi previsti, sono disponibili al sito www.spazifotografici.it. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@spazifotografici.it.