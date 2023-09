Stop alle mini-discariche a Castelnuovo Magra: 51 verbali in 2 mesi

Poco più di due mesi di controlli hanno "incastrato" una cinquantina di scaricatori abusivi. Oltre a incrementare le casse comunali il messaggio lanciato è quello del pugno di ferro nei confronti di chi continua a non rispettare l’ambiente e utilizza il territorio come discarica abusiva. La sanzione minima è di 50 euro ma si sale anche a mille quando il rilascio dei rifiuti è effettuato da aziende e ditte. Insomma dopo l’entrata in funzione delle telecamere mobili acquistate dal Comune, in poco tempo sono stati pizzicate 51 persone e non tutti residenti nel territorio.

"Le telecamere sono posizionate nei punti più critici dal punto di vista della frequenza degli abbandoni di rifiuti sul nostro territorio – ha spiegato l’assessore all’ambiente Luca Marchi –. Sono anni che abbiamo installato sistemi di videosorveglianza, sia per la sicurezza che per l’abbandono di rifiuti di vario genere, ma queste telecamere decisamente più performanti di quelle adottate in precedenza, ci hanno consentito di raggiungere ottimi risultati". La zona particolarmente colpita dagli scaricatori è quella di Tavolara, al confine tra i Comuni di Sarzana e Castelnuovo facilmente raggiungibile e soprattutto la notte assolutamente fuori dai controlli se non quelli dei residenti che spesso hanno segnalato anche il divampare di piccoli incendi.

Le sanzioni variano a seconda della tipologia di abbandono: si passa dal sacchettino del privato, al rifiuto speciale ad opera di un’azienda quindi da un minimo di 50 euro e oltre mille. Le persone identificate sono state convocate al comando diretto da Marina Ricci per ritirare il verbale di pagamento. "Stiamo portando avanti un lavoro di sensibilizzazione sul tema del rispetto ambientale – conclude Marchi – e con il passaggio alla tariffa puntuale sui rifiuti nostra intenzione è di incrementare la raccolta differenziata. La risposta della popolazione è stata ottima, perciò se la quasi totalità degli abitanti si impegna quotidianamente in un corretto smaltimento, riteniamo doveroso contrastare gli episodi di abbandono".

m.m.