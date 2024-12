“Stelle a Corte” alla Firmafede. Una giornata di appuntamenti dedicata ai segreti del Cosmo

Chi ha paura del buio? Evento per gli amanti delle stelle e dei misteri del cosmo, organizzato dagli Astrofili Iras, sabato dalle 16 a Sarzana. Guest star per la prima volta sul territorio, l’astronomo e divulgatore Matteo Miluzio. Torna con successo garantito l’evento ’Stelle a Corte’ organizzato dagli Astrofili Iras, nella splendida location della Fortezza Firmafede. Non sarà una manifestazione unica ma un mix entusiasmante di appuntamenti: l’evento si sviluppa in più parti grazie alla proposta di Iras, in collaborazione con Cooperativa Earth, Alea Games e con il patrocinio e contributo del Comune di Sarzana, che mettono sotto l’albero una grande novità.

Terrà con il fiato sospeso lo spettacolo divulgativo "Interstellar. Le Voyager oltre i confini del nostro tempo" con Miluzio, del famoso blog scientifico ’Chpdb – Chi ha paura del buio’, seguito sui social da oltre 400 mila curiosi, un vero portale di divulgazione scientifica, nel quale vengono pubblicati aggiornamenti costanti sull’attività solare (prima pagina in Italia), notizie di astronomia e astronautica e approfondimenti di varia natura, spaziando dalla climatologia ai terremoti, dal vulcanismo alle estinzioni di massa, dagli impatti meteoritici alle esplosioni di supernovae. Oltre allo spettacolo ci saranno giochi da tavola, laboratori creativi, tour delle costellazioni ed osservazioni ai telescopi, insomma un appuntamento da non perdere. Gli operatori di Cooperativa Earth infatti presenteranno il laboratorio "Natale tra le stelle: realizza il tuo segno zodiacale" in due turni, uno alle 16 ed il secondo alle 17.30. I partecipanti potranno creare un addobbo natalizio utilizzando la tecnica dello sbalzo su rame con l’immagine del proprio segno zodiacale, che verrà poi decorata. Ci saranno i giochi da tavolo dalle 16 alle 20 con gli esperti di Alea Games, seduti intorno ad un tavolo nella sala delle Capriate, seguirà alle 18 lo spettacolo divulgativo di Miluzio. Nella torre esterna allo stesso orario chiacchierata astronomica e osservazione con strumentazione ottica degli astrofili Iras Tutto sarà arricchito dalla presenza della Sfera Didattica 3DES e dal telescopio F.Coppola di quasi 50 cm si diametro.

Biglietti da 5 euro ingresso adulti e ridotto 4 euro bambini per accedere a tutte le attività e ai laboratori per bambini (non è compreso lo spettacolo), 8 euro ingresso adulti e ridotto di 4 per i bambini per accedere a tutte le attività e ai laboratori compreso lo spettacolo. Per informazioni fortezzafirmafede.it, osservatorioras.com 0187622080, biglietti disponibili per spettacolo e laboratorio creativo anche sul sito liveticket.it alla voce "stelle a corte" .