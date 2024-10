Non accetta la fine dell’amore, arrestato stalker ottantenne

Sarzana, 18 ottobre 2024 – Non si è rassegnato alla fine del rapporto e nonostante i precedenti richiami e soprattutto il divieto di avvicinamento all’ex compagna ha continuato non soltanto a contattarla ma anche presentarsi all’abitazione. All’età di 81 anni l’uomo non ha resistito alla tentazione e si è nuovamente presentato a casa della donna settantenne che ha avvertito i carabinieri della stazione di Arcola che lo hanno arrestato. Ieri mattina ha raccontato la vicenda in Tribunale a Spezia davanti al giudice Carolina Gagliano e al pubblico ministero onorario Raffaele Giumetti difeso dall’avvocato Andrea Tavernelli. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari disponendo la misura dei domiciliari nella speranza che prevalga il buon senso e la maturità dell’età per cessare il suo atteggiamento ossessivo nei confronti della donna.

Ha 43 anni invece lo stalker, residente a Aulla, arrestato dai carabinieri della stazione di Vezzano e condotto in carcere. Anche in questo caso nonostante il divieto di avvicinamento, scattato per precedenti una precedente denuncia, è stato trovato più volte nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna.

Infine un altro arresto per droga è scattato in città. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno trovato un marocchino in possesso di 34 dosi di cocaina per il peso complessivo di 20 grammi, bilancino di precisione e 470 euro. Il trentenne è stato trovato all’interno di una abitazione nella zona di Silea, nel quartiere di Crociata, area sotto controllo da parte delle forze dell’ordine proprio le numerose segnalazioni. Era difeso dall’avvocato del foro spezzino Valentina Sciaccaluga. Il giudice Gagliano ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in caserma 3 volte la settimana in orari compatibili con l’attività lavorativa regolarmente svolta dall’arrestato. Il legale ha chiesto i termini di difesa e il processo è stato rinviato al 5 dicembre. Proprio sul tema della sensibilizzazione in materia di stupefacenti e dei rischi nell’assunzione il maggiore della compagnia sarzanese dei carabinieri Luca Panfilo incontrerà giovedì prossimo i ragazzi della scuola media di Ceparana.

Massimo Merluzzi