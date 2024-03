Il sogno di Martina si avvera: a 7 anni voleva giocare a calcio, il papà le ha creato una squadra

Castelnuovo Magra (La Spezia), 24 marzo 2024 – Ai desideri di una bambina non si può certamente dire no. Soprattutto se si tratta di una figlia. E così quando Martina, all’età di 7 anni, ha confessato a papà Biagio il sogno di volere giocare a calcio è nata una storia che ha quasi dell’incredibile. Grazie alla collaborazione ottenuta dalla società Colli Ortonovo nel 2019 si sono presentati al centro sportivo di Castelnuovo Magra il babbo-allenatore e la figlioletta Martina Mamone, unica tesserata della nuova società, pronti a iniziare l’avventura. Adesso il club arancione conta una settantina di iscritte, partecipa ai campionati regionali delle categorie under 10-12-15 ed ha stretto una collaborazione con il club Asd Spezia Women per consentire alle calciatrici di proseguire l’attività almeno nel torneo di serie C una volta superata l’età del settore giovanile.

Una scommessa che ha quasi dell’incredibile quella che ha visto protagonista Biagio Mamone. Ha messo in campo tutta la passione, applicazione e determinazione che caratterizza la sua quotidiana professione nell’Arma e giorno dopo giorno ha letteralmente costruito un vivaio, chiamando in aiuto gli amici, le compagne di scuola della figlia, allestendo stand nei centri commerciali della zona, organizzando stage pomeridiani per poi accorgersi che il movimento stava letteralmente prendendo quota. Adesso il centro sportivo di via Aglione a Castelnuovo Magra per tre pomeriggi a settimana è completamente riservato alle ragazze che occupano i campi in erba sistetica per allenarsi alle partite dei rispettivi campionati regionali dirette da tecnici, preparatrice atletica e una psicologa.

Nel frattempo la famiglia Mamone si è anche allargata: il fondatore del gruppo Biagio infatti è diventato selezionatore Figc LigurNova seguendo le ragazze under 15 della Liguria e Piemonte quindi al suo posto al Colli Ortonovo come coordinatore e allenatore della formazione under 12 è arrivato il fratello Domenico con il quale aveva già collaborato nel settore maschile e nelle esperienze da volontario all’oratorio del Nicolisola. A seguire la crescita delle ragazzine ci sono anche i tecnici Fabio Zoppi, Riccardo Bettinotti, Andrea Lombardo e la preparatrice atletica Chiara Di Benedetto.

Un movimento che abbraccia una fetta di territorio che va da Massa fino alla Val di Vara e che ha già portato alcune atlete all’attenzione della Federazione che ha convocato agli stage Margherita Ferrari, Maria Bellotti, Verena Di Pierro. Biagio Mamone pur nei tanti impegni riesce comunque a seguire il suo "gioiello" ed ha ulteriormente ampliato la portata del calcio femminile ottenendo la disponibilità della scuola media "Ceccardo Roccataglia Ceccardi" di Luni per far incontrare le studentesse con i tecnici del Colli Ortonovo non soltanto per parlare di calcio ma anche per far conoscere la disciplina direttamente sul campo. Il sogno di Martina, che sembrava irrealizzabile, si è invece avverato e sul cammino ha trovato anche tante nuove compagne di gioco.