Spunti di lavoro per i baby cronisti

Non solo sostenitori, ma compagni di viaggio in tutto e per tutto. Gli sponsor di questa edizione 2024 di "Cronisti in classe" guardano alle squadre in gara, proponendo delle tracce speciali che studenti e professori tutor potranno scegliere liberamente per entrare nelle loro realtà e nei rispettivi campi di competenza. Spezia&Carrara Cruise Terminal propone "Come il turismo ed in particolare i fenomeno delle crociere hanno cambiato (e continuano a cambiare) la vita della nostra città", chiamando gli alunni a riflettere su una trasformazione che è ben evidente e si sta sempre più consolidando. Un’altra importante realtà del settore turistico, il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre-Golfo dei Poeti propone alcuni premi speciali: riguarderanno la possibilità di raggiungere in navigazione l’Isola Palmaria, la "più amata da tutti gli spezzini, luogo del cuore che ci consegna a scorci unici, escursioni avventurose, mare di smeraldo e quiete". L’invito è "rivolgere il loro sguardo al mare, al mondo della gente di mare, e acquisire consapevolezza del ruolo che una realtà come la nostra svolge". Bellezze e mondo dei naviganti vicini. E propone un altro tema stimolante anche Europa Park: "Considerando l’attenzione che l’Europa Park pone al rispetto dell’ambiente e alle buone pratiche ecosostenibili di gestione (tra le novità, è in corso l’installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti dei gabbiotti di vetro posti sulla piazza per rendere il parcheggio energeticamente autosufficiente), il tema che viene proposto ai ragazzi è la mobilità ecosostenibile: quali azioni, nel proprio piccolo, ognuno, può fare – o consigliare ai ‘grandi’ – per contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente in cui vive con particolare riferimento ai mezzi di trasporto".