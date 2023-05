Sportello Postamat Al via raccolta firme

Uniti per ottenere uno sportello Postamat a Romito. A mettere in piedi la campagna sono i gruppi comunali di Arcola, di opposizione e maggioranza. Una petizione a cui si collega una raccolta di firme indirizzata al direttore generale di Poste Italiane Matteo del Fante e al direttore spezzino Antonio Ruvo, nella quale i cittadini firmatari chiedono la postazione automatizzata a Romito, la più popolosa frazione del comune di Arcola: "Attraversata da arterie di traffico primarie nei collegamenti tra i comuni della Spezia e Lerici con la valle del Magra e la provincia di Massa Carrara" si legge nella petizione, dove aggiungono che seppure la frazione sia la più popolosa del comune, resta ancora sprovvista di un circuito Postamat destinato al servizio di prelievo e pagamento con gravi disagi per l’utenza.