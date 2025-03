Sportello di mediazione familiare. Professionisti a disposizione per consulenze e separazioni

Spazio per la mediazione familiare ad Arcola: il Comune concede un’opportunità a genitori in fase di separazione e soggetti con problematiche che angosciano la quotidianità. Un luogo, gratuito, dove le famiglie in difficoltà relazionale possono contare su professionisti a loro disposizione. Arcola, certificato ’Comune amico della famiglia’, ha deciso, in collaborazione con Aidea, di mettere a disposizione uno sportello di mediazione familiare nella sala Pentagona, ogni mercoledì, su appuntamento per prendersi cura del legame genitoriale e cercare di risolvere la questione ’coppia in crisi’ fornendo tutto il supporto necessario.

Le coppie che decidono di separarsi, per giungere a un accordo, devono spesso affrontare un percorso tortuoso e carico di sofferenze e conflitti che, se si inaspriscono, causano sofferenze ai figli coinvolti. La mediazione familiare è un percorso che aiuta le coppie a giungere ad accordi realmente condivisi su ogni aspetto, relazionale ed organizzativo, rispondendo ai diritti e ai bisogni di tutte le persone coinvolte nel problema.

Rivolta a genitori in fase di separazione, divorzio, in situazione altamente conflittuale, la mediazione può essere utile anche come forma preventiva per coppie in crisi, che vogliano evitare un’escalation del conflitto, lavorando su una forma di comunicazione autentica ed efficace. Le referenti ad Arcola sono Claudia Loccori e Valeria Fiumi a disposizione di tutti coloro che desiderano sciogliere dubbi, risolvere conflitti, disagi sia nella sfera familiare che sociale.

Le consulenze sono gratuite, il servizio comprende mediazione familiare, dei conflitti di coppia e counseling. La mediazione familiare si è rivelato un percorso volontario molto importante che aiuta le coppie a trovare una soluzione alle liti riguardanti questioni relazionali e organizzative concrete anche nel primario interesse dei figli.