Apre lo sportello di “Vittoria” in aiuto alle donne in difficoltà

Sarzana, 23 novembre 2023 – Un week end ricco di iniziative, sparse nei vari comuni della Val di Magra, per dire basta alla violenza contro le donne. Si parte domani alle 11, con l’inaugurazione di uno sportello antiviolenza che verrà gestito dall’associazione Vittoria, e che troverà sede negli spazi della Pubblica assistenza Humanitas di via Provinciale, a Romito Magra.

Alle 18.15 appuntamento nella sala convegni del centro sociale di Molicciara, per assistere a un’iniziativa organizzata dall’amministrazione Montebello in collaborazione con l’associazione Vittoria. In scena ‘La fuga nell’armadio’, videopoesia di Simona Albano e Roberto Vendasi e il monologo ‘Come la lavatrice, muta’ scritto da Simona Albano e recitato da Susanna Sturlese. A seguire un dibattito condotto da Daniela Delucchi, presidente dell’associazione Vittoria, che dialogherà con l’assessore Katia Cecchinelli e la consigliera Alessia Briganti.

Sabato mattina, alle 10.30 una marcia per dire no alla violenza di genere. Il punto di ritrovo è fissato dalla panchina rossa posizionata alla stazione ferroviaria e alle 11 è previsto l’arrivo all’edicola di via Aurelia all’incrocio con via Einaudi dove sarà inaugurata una seconda panchina. Parteciperanno Daniela Delucchi (presidente dell’associazione Vittoria), l’operatrice del centro antiviolenza Mai più sola Sveva Tori e la scrittrice Irene Renei. Doppia iniziativa prevista invece sabato a Sarzana. Alle 18 (volutamente nell’orario dedicato all’aperitivo) da piazza Matteotti partirà una fiaccolata in memoria di Giulia e di tutte le altre vittime di femminicidio che attraverserà il centro storico sarzanese.

«L’idea – ha spiegato Nea Delucchi, presidente dell’associazione Vittoria – è quella di fare distogliere a quante più persone possibili l’attenzione dallo svago del week end, ma anche rivolgere un pensiero a tutte quelle donne che l’aperitivo non possono più farlo perché uccise da chi doveva amarle o perché costrette a vivere in protezione». A seguire l’associazione Vittoria offrirà al pubblico la proiezione di C’è ancora domani, nello spettacolo delle 20.10.

