Marinella, proteste per gli spazi limitati nella spiaggia per disabili

Sarzana, 19 luglio 2023 – ”Questa mattina (ndr, ieri per chi legge) in spiaggia sono finalmente arrivati lettini e sdraio, ma anche oggi sono sorti dei malumori tra i frequentatori della spiaggia per persone con bisogni speciali". Parole di Michela Bolzoni, ex educatrice e sorella di Carlo, uno dei ragazzi che da anni frequenta, insieme alla sua famiglia, la spiaggia libera di Marinella accessibile a persone con disabilità. Proprio nella giornata di lunedì Michela si era rivolta alla redazione de "La Nazione" dopo essersi confrontata con le diverse famiglie che usufruiscono - o vorrebbero fruire- della spiaggia per lamentare le diverse criticità con cui, giunti alla seconda metà di luglio, l’utenza si ritrova costretta a fare i conti.

E, i problemi, infatti, a detta dei frequentatori della spiaggia gestita da un’associazione temporanea di imprese non si limiterebbero solamente alla mancanza di parte dell’attrezzata adeguata a ospitare persone con problemi motori, ma anche alle difficoltà di accesso all’arenile, al pavimento scivoloso dei servizi, e alle condizioni non ottimali in cui versa il parcheggio. "Nella spiaggia - ha spiegato Michela Bolzoni - sono presenti soltanto 6 piazzole contro le circa 30 famiglie con persone in carrozzina o ridotta capacità motoria. i lettini prestati gentilmente dai bagni vicini sono troppo bassi e inadatti, i bagni disastrati e non adeguati le, docce mal funzionanti, e le aree di ombra sulla spiaggia ridotte al minimo. Come se non bastasse la pedana che conduce al mare è corta e, a oggi, mancano gli strumenti per lo spostamento dei disabili in acqua". E ha proseguito: "Anche lo scorso anno le postazioni adatte alle persone in carrozzina erano meno rispetto a quelle necessarie, ma decisamente più di quest’anno. Purtroppo questo porta, a quella che io definisco una “guerra tra i poveri“.Chi arriva prima meglio alloggia e inevitabilmente ogni giorno si creano mal umori davanti a chi già soffre abbastanza. Speriamo che la nuova attrezzatura sia posizionata in spiaggia al più presto e che la situazioni migliori in fretta".

“Siamo felici che i nostri fornitori romagnoli abbiamo consegnato le attrezzature - ha commentato l’assessore Sara Viola -. Le parole si sono concretizzate in fatti, oltre le aspettative e le dichiarazioni di chi ha messo in discussione la sensibilità di questa amministrazione. L’arrivo di questa prima parte di attrezzatura mette le basi per un futuro sempre più accessibile a tutti". E ha concluso:

"Ora non resta che attendere che arrivi la tensostruttura che consentirà di rendere ancora più ombreggiata la nostra spiaggia".