Spiaggia attrezzata per disabili: "Assurdo far pagare l’accesso"

Sarzana, 19 luglio 2024 - "La spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità non può essere considerata un fiore all’occhiello. Come si può pensare di determinare che ogni singolo soggetto abbia bisogno di un solo accompagnatore?". Parole di Rosanna Pittiglio, ex assessore al sociale di Sarzana e presidente dell’associazione di volontariato Ogni Cuore. "La gestione della spiaggia portata avanti dalla Coopselios è ottima – chiarisce Pittiglio – ma insieme ai nostri volontari contestiamo in maniera fermissima gli ingressi a pagamento. Nell’arco di tanti anni, durante le diverse gestioni della pubblica amministrazione, mai è stato chiesto un ingresso giornaliero. Al più una quota di iscrizione che era un modo di far sentire la persona con una difficoltà fisica o psichica a casa propria". Da quest’anno, come spiegatoci due settimane fa dal responsabile Oscar Galli, il costo per accedere alla spiaggia e fruire dei servizi – piazzola con ombrellone, lettino, sedia e sdraio; docce, bagni, spogliatoio e area ombreggiata oltre che servizio di accompagnamento in acqua – ammonta a 5 euro per ciascuna persona con bisogni speciali che ha diritto a portare con sé, senza costi aggiuntivi, un accompagnatore. Dal secondo accompagnatore vengono richiesti altri 5 euro.

"Essere disabili significa trovarsi in quella condizione in cui si ha una ridotta capacità di interazione con l’ambiente sociale – spiega la presidente di Ogni Cuore –. Questo può capitare a tutti noi, per un trauma alla nascita, una malformazione genetica, una patologia sopravvenuta o, come è accaduto a un mio famigliare, per via di un terribile incidente che gli ha cambiato la vita". Secondo Pittiglio una comunità accogliente dovrebbe quindi aiutare, accogliere e rispettare tutte le persone che hanno bisogni speciali. E l’ex assessore al sociale prosegue: "No agli ingressi a pagamento, sì a una quota di abbonamento per tutta la stagione per venire incontro a chi ha meno disponibilità e soprattutto per valorizzare la dimensione di un bene pubblico che pubblico deve rimanere. Oggi si è pensato di risparmiare e ridurre le risorse a disposizione e non so proprio se possiamo parlare di civiltà". Infine la presidente dell’associazione Ogni Cuore Rosanna Pittiglio segnala un’altra criticità data dalla mancanza di una sala isolata dotata di lettino, fondamentale per intervenire nel caso di necessità.