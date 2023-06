Spiagga libera comunale Servizi e sorveglianza solo dopo metà giugno

di Anna Pucci

La spiaggia comunale è ancora senza un gestore e, dunque, è priva di bagnino. Contrariamento a quanto era stato annunciato in primavera, dunque, i servizi non saranno operativi dall’inizio di questo mese di giugno ma occorrerà attendere almeno giovedì 15. E’ stato pubblicato solo giovedì 1° giugno, con determinazione 436 del dirigente Valentina Chiavacci, l’avviso pubblico per la raccolta di offerte per l’affidamento di pulizia e salvataggio nel tratto di spiaggia libera che va dal bagno Roma verso l’associazione Sport e Natura per un fronte mare di circa 270 metri. Il bando fissa come termine per la presentazione delle candidature il giovedì 8 giugno alle 12, dopodiché serviranno alcuni giorni per il vaglio delle proposte e l’aggiudicazione. Il criterio è quello del minor prezzo rispetto alla cifra a base di gara stabilita dall’amministrazione in 33 mila euro più Iva (circa 40 mila euro in tutto).

Da notare che a differenza degli anni passato il bando riguarda solo una parte della spiaggia comunale: 270 metri e non 350 perché 80 metri sono già stati affidati all’impresa “La tramontana” di Franco Garbati. L’iter per la gestione dei 350 metri di spiaggia libera era stato avviato con delibera di giunta 86 del 7 aprile ma al primo avviso, che prevedeva l’affidamento a titolo gratuito, nessuno aveva risposto. In attesa del secondo bando, con determinazione 420 del 26 maggio il dirigente ha consegnato all’impresa “La tramontana” un tratto di 80 metri, a titolo gratuito e con onere di pulizia quotidiana, autorizzando l’installazione di un box a uso servizi, docce e spogliatoio su area demaniale in uso al Comune in prossimità del chiosco “La tramontana”. Chiosco la cui ricostruzione, dopo i danni causati dalla tempesta di vento del 18 agosto 2022, è oggetto di un contenzioso al Tar tra lo stesso Comune e l’impresa di Garbati: il Tar ha sospeso l’ordine di demolizione e fissato la trattazione di merito del ricorso all’udienza del 22 novembre.

Il nuovo bando, dunque, riguarda solo i residui 270 metri, per i quali il futuro dgestore ovrà assicurare pulizia e salvataggio e la fornitura, installazione, gestione e rimozione di un servizio igienicosanitario, con docce e spogliatoi, accessibile ai disabili, di cui deve essere garantita la pulizia quotidiana. Il periodo di svolgimento del servizio è stabilito dal 15 giugno al 15 settembre compresi. Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera dell’arenile e la raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio di soccorso, assistenza ai bagnanti e salvataggio dovrà essere svolto con due postazioni a torretta attive dalle 9 alle 19 di ogni giorno feriale e festivo, presidiate da personale abilitato al salvataggio, munito di brevetto. A discrezione del soggetto affidatario (e previo nulla osta del Comune) potranno essere riservate alcune aree agli animali domestici. Inoltre l’affidatario dovrà rendere fruibili anche ai soggetti diversamente abili gli accessi pubblici al mare con la fornitura di tre passerelle in legno per raggiungere la battigia e tre sedie job.