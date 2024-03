Sarzana, arrestati dai carabinieri in due diverse operazioni antidroga

Sarzana, 23 marzo 2024 – Due arresti per droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Sarzana nell'ambito di due diverse operazioni. I militari del nucleo operativo e radiomobile, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 36enne di origine marocchina per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino di Sarzana, è stato sorpreso mentre stava cedendo una dose di cocaina a una donna del posto. Al controllo è seguita un’accurata perquisizione che ha permesso di sequestrare ulteriori 10 dosi di cocaina, per un totale di circa 7 grammi, nonché circa 700 euro in banconote di diverso taglio. L’arrestato, questa mattina, è stato sottoposto a processo con rito direttissimo al Tribunale della Spezia, con convalida del provvedimento e sottoposizione all’obbligo di dimora nel comune di Sarzana.

Inoltre, una pattuglia della Stazione di Sarzana, questa mattina, ha rintracciato un 31enne marocchino nei cui confronti, nella giornata di ieri, il Tribunale della Spezia ha emesso un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare con relativo accompagnamento nella casa circondariale del capoluogo. In sintesi il provvedimento è stato adottato dato che l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto arrestato alcuni giorni fa – sempre dai carabinieri sarzanesi – per detenzione di sostanze stupefacenti, non ha rispettato le prescrizioni imposte dal Tribunale all’atto del processo per direttissima, connesse all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Magi