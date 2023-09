Spettacolo in mare con 28 barche. Trofeo Foce Magra, che successo!

Uno spettacolo in mare garantito da 28 imbarcazioni a vela che si sono contese la 43ª edizione del trofeo ’Foce Magra’ 4 organizzato dal Club Nautico Foce Magra in collaborazione con il Club Multidistrettuale 108 Italy Lion Mare e con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Ameglia. La bella vittoria è andata alla vela "Work in Progress" capitanata dall’esperto Alesandro Brambilla. La regata velica di indubbio valore si è svolta in una bellissima cornice ed è stata carterizzata dalla grande competezione tra le 28 imbarcazioni che si sono sfidate nel braccio di mare di fronte al Caprione seguite da tanto publico sulle rive e anche a bordo di imbarcazioni adeguatamente distanti dall’area di gara. C’era qualche apprensione per le condizioni meteo considerato che nei giorni precedenti la rassegna il tempo alla foce del fiume Magra si era fatto decisamente minaccioso, ma per fortuna degli organizzatori e dei partecipanti le condizioni si sono poi rivelate ideali e lo spettacolo è stato poi garantito.

La manifestazione sportiva, si è poi conclusa con il rientro delle imbarcazioni al Club Nautico Foce Magra di Ameglia, dove sono stati premiati tutti i partecipanti alla storica regata. Oltre al trofeo al vincitore Alessandro Brambilla il Comune di Ameglia ha donato una targa d’onore alle più giovani regatanti Allegra Giangrandi e Rachele Monaco. Il premio messo in palio dall’amministrazione comunale è stato consegnata dal consigliere di maggioranza con delega allo sport Maurizio Moruzzo.